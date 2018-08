Loods en hooiberg afgebrand in Steenbergen

Bij een grote brand op een boerderij in Steenbergen zijn zondagmiddag een loods en een hooiberg verloren gegaan. Dit meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zondag.

Loods

De melding van de brand kwam even voor 14.00 uur binnen bij de brandweer. Het ging om een brand in een loods aan de Turfbaan waar machines in staan met een oppervlak van ongeveer 500 m2.

De brandweer schaalde vrij snel op naar zeer grote brand ook omdat de brand dreigde over te slaan naar naastgelegen loodsen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom adviseerde de brandweer aan omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Brand meester

Rond 15.30 uur had de brandweer de brand onder controle en gaf het sein brand meester. De bandweer heeft de andere loodsen kunnen behouden. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand er is alleen materiële schade.