Twee gewonden bij steekpartij Tilburg, dader aangehouden

In het centrum van Tilburg heeft zich zondag rond 17.00 uur een steekpartij voorgedaan waarbij twee personen gewond zijn geraakt. Dit meldt de politie zondagmiddag.

Dader gevlucht

De steekpartij gebeurde op de Heuvel in Tilburg. Het slachtoffer dat werd gestoken raakte gewond. De dader sloeg vervolgens op de vlucht maar kon kort daarna toch door de politie worden aangehouden. Het mes dat bij het steekincident is gebruikt werd ook aangetroffen.

Verdachte ook gewond

De verdachte zelf was ook gewond geraakt. Beide gewonden zijn medisch behandeld en vervolgens door de politie meegenomen naar het politiebureau. Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend.