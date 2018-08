Verdachte brandstichting Turkse consulaat langer vast

Brandend voorwerp gegooid

'De man wordt ervan verdacht op zaterdagavond 11 augustus een brandend voorwerp in de richting van het Turkse consulaat aan het Amsterdamse Museumplein te hebben gegooid', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagmiddag weten.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte in totaal drie voorwerpen in de richting van het gebouw van het Turkse consulaat gooit. Een eerste brandend voorwerp wordt in de richting van de voorgevel gegooid, het spat voor de tuin uiteen en veroorzaakt een brand. Vervolgens gooit de verdachte een tweede en een derde voorwerp in de richting van de voorgevel, daarbij zijn er geen vlammen te zien. De brandweer weet korte tijd later de brand te blussen die was ontstaan nadat het eerst voorwerp was gegooid.

Zwijgrecht

De man wordt verdacht van brandstichting en poging brandstichting. Over het motief van de verdachte bestaat nog geen duidelijkheid omdat de verdachte zich tot nu toe op zijn zwijgrecht heeft beroepen en geen enkele verklaring heeft afgelegd. Vooralsnog zijn in het onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen die erop wijzen dat de man een terroristisch oogmerk zou hebben gehad.