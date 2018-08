Zeldzame slingeraap geboren in Apenheul

Er is een slingeraap geboren in Apenheul. Moeder Choco en haar dochter zijn meteen voor bezoekers te zien. Apenheul is erg blij met de geboorte van de kleine.

Het Apeldoornse dierenpark is al jaren onderdeel van een Europees fokprogramma voor slingerapen, om de soort in dierentuinen in stand te houden. Iedere geboorte is dus heel welkom. De dierverzorgers denken nog na over een passende naam voor het meisje.

Zeer bedreigd

Colombiaanse slingerapen (Ateles fusciceps rufiventris) zijn erg zeldzaam in het wild. Ze leven vooral in Oost-Panama en West-Colombia. Daar is hun voortbestaan ernstig in gevaar. Steeds meer stukken van hun leefgebied verdwijnen door boskap. Bovendien wordt er op slingerapen gejaagd voor hun vlees en worden ze verhandeld als huisdier. Hierdoor leven er nog maar een paar honderd Colombiaanse slingerapen in het wild.

Fokprogramma

Apenheul is al zo’n 25 jaar aangesloten bij een internationaal fokprogramma voor Colombiaanse slingerapen. Door samen te werken met andere Europese dierentuinen, houdt Apenheul met succes een reservepopulatie Colombiaanse slingerapen in stand. De komst van de kleine is dus meer dan welkom. De groep slingerapen in Apenheul bestaat nu uit 12 dieren. Daarmee is het de op drie na grootste groep Colombiaanse slingerapen in dierentuinen in Europa.

Babyboom

De slingerapenbaby is niet het eerste jong van dit seizoen. Al sinds februari is het raak bij de verschillende apenmoeders in Apenheul. De teller staat inmiddels op 35 baby’s bij 12 verschillende apensoorten. In het hele park kunnen bezoekers in totaal 35 verschillende apensoorten bewonderen. Daarvan spelen de slingerapen een bijzondere rol in de geschiedenis van Apenheul. Zij horen namelijk bij één van de eerste apensoorten die bezoekers in het dierenpark konden bewonderen na de oprichting in 1971. In de huidige groep leeft zelfs nog één slingeraap uit de beginjaren: vrouwtje Pepi, die in mei dit jaar haar 50ste verjaardag vierde.