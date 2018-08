Geen vluchten van en naar Schiphol door technische storing

Storing

De storing begon waarschijnlijk rond 13.30 uur. 'Op dit moment is er geen inkomend en uitgaand vluchtverkeer op onze luchthaven. De luchtverkeersleiding onderzoekt deze kwestie. Wij houden u op de hoogte. Controleer uw huidige vluchtstatus op onze website, onze app of Controleer uw luchtvaartmaatschappij', zo laat Schiphol op Twitter weten.

Luchtverkeersleiding LVNL

Er is een storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Via dat systeem verloopt het contact tussen de luchtverkeersleiding en piloten. Om de veiligheid te waarborgen hebben we daarom het vliegverkeer afgebouwd.

Storing rond 13.50 uur verholpen

Rond 13.50 uur vertrokken de eerste vliegtuigen weer.