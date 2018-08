Politie vat jonge dieven in de kraag

Een 48-jarige Rotterdamse zette haar smartphone op een verkoopsite en kreeg al snel reactie van een vrouw. Tenminste, dat dacht ze. Want donderdagavond stonden er twee jongens bij haar voor de deur in Rotterdam-Hoogvliet. De vriend van het slachtoffer was ook aanwezig bij de ‘verkoop’. Hij overhandigde de telefoon aan de jongens en….die zetten het op een lopen. De vriend ging er achteraan en zag dat de jongens hoorden bij een groep van zes. Hij kreeg ze niet te pakken. Dat lukte de politie, die werd ingeschakeld, wel.

Agenten zagen een groep jongens, die voldeed aan het signalement. Vier van de groep konden ze aanhouden. Het gaat om drie Rotterdammers van 15, 16 en 17 jaar oud en een jongen van 16 uit Leidschendam. Naar de andere twee wordt onderzoek gedaan.