21 maanden cel voor man die poseerde met Kalasjnikovs

Telefoon

De verdachte werd in 2016 aangehouden toen hij als passagier in een auto zat. De politie deed onderzoek naar de bestuurder van de auto in verband met een moordzaak. In de auto werden meerdere telefoons gevonden, waaronder die van de verdachte. Op die telefoon vond de politie 10 foto’s waarop de man poseerde met Kalasjnikovs en een handvuurwapen. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de man op de dag dat de foto’s gemaakt zijn de wapens voorhanden had. Dat de verdachte niet de eigenaar is van de wapens maakt dit niet anders. Hij wordt vrijgesproken van het voorhanden hebben van de wapens over een langere periode.

Stoer

De foto’s zijn gemaakt in Nieuwegein. De verdachte heeft verklaard dat hij op bezoek was bij een vriend van de bestuurder van de auto. Toen hij in de keuken iets te drinken wilde halen zag hij een tas met de vuurwapens. Hij heeft zichzelf toen met de wapens laten fotograferen omdat hij dit stoer vond.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar landelijke oriëntatiepunten voor wapenbezit en het strafblad van de man. Hij is vaker in aanraking geweest met politie en justitie en is eerder veroordeeld voor een overtreding van de Wet wapens en munitie. Hij moest weten dat het strafbaar was om een foto te maken met wapens en had de situatie uit de weg moeten gaan door bijvoorbeeld de woning te verlaten. Dit soort wapens dienen geen ander doel dan anderen in de samenleving te bedreigen, te verwonden of te doden. Omdat de verdachte al in 2016 werd aangehouden is er volgens de rechtbank een overschrijding van de redelijke termijn. De straf valt daarom lager uit dan de 22 maanden die de officier van justitie geëist heeft.