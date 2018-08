Elfstedenzwemtocht voor recreanten afgelast, it giet oan voor Maarten

Op dit moment voldoet het water in het overgrote deel van de 11 steden niet aan de normen voor zwemwater. De normen van het zwemwater zijn dusdanig overschreden dat zwemmen niet verantwoord is voor de gezondheid.

Maarten van der Weijden: “Ik kan niet onder woorden brengen hoe zeer ik hier van baal. Het doel is immers niet om drie dagen te zwemmen, het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Daarvoor hebben al die deelnemers maanden getraind. De teleurstelling is groot, voor al die zwemmers die donateurs hebben geworven en voor alle vrijwilligers, die zich maandenlang met hart en ziel hebben ingezet. Als topsporter moet je om kunnen gaan met tegenslagen. Maar het draait hier niet alleen om mij, maar om al die deelnemers die voor niets hebben getraind. Alleen we kunnen niet anders dan hun veiligheid vooropzetten.”

Burgemeester Ferd Crone van de gemeente Leeuwarden: “Net als Maarten en alle zwemmers die met hem mee wilden zwemmen vind ik het ongelooflijk jammer dat de City Swims niet door kunnen gaan. Helaas moeten we onder ogen zien dat zwemmen nu onverantwoord is. Laten we ons vooral zoveel mogelijk blijven inzetten voor dat geweldige doel waarvoor Maarten zwemt; kankeronderzoek.”

Maarten zwemt zelf wel

Maarten van der Weijden zal zelf, ondanks het negatieve advies, zelf wel zwemmen. Van der Weijden: “Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen. Voor deelnemers ligt dat anders. De vergunning voor de City Swims is afgegeven onder voorwaarde dat het zwemwater voldoet aan de normen. Dat is helaas niet het geval.”

Aanmoedigen

Alle deelnemers zijn uiteraard van harte welkom om Maarten alsnog in Friesland te komen aanmoedigen. De organisatie zal zo snel mogelijk contact opnemen met deelnemers over het annuleren van de City Swims en de gevolgen daarvan.