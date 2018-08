'Verdachte doodrijden voetganger bedreigde ook met bijl'

Gezin in auto met bijl bedreigd

Die dinsdag stond rond 22.20 uur een auto stil voor het stoplicht op de kruising Stadhoudersweg/Abram van Stolkweg in Rotterdam, in de rijrichting van de Abram van Stolkweg. In de auto –een witte Seat Ibiza- zat een gezin. Op diezelfde kruising stond ook voor het stoplicht in de rijrichting van de Schieweg een grijze Ford Focus stil. Zonder enige aanleiding, begon de bestuurder van die Ford met een bijl slaande bewegingen te maken in de richting van het gezin.

Aangifte gedaan

De ruit aan de bijrijders kant was kapot en de zijspiegel lag eraf. De bestuurder sloeg met de bijl de rest van de scherven weg. Op het moment dat er voetgangers de kruising overstaken, begon de bestuurder in stilstand flink gas te geven. Het gezin in de Seat besloot niet langer af te wachten en sloeg rechtsaf. Later deden ze wel aangifte.

Hoofdletsel

De agressieve man in de Ford wordt ervan verdacht direct na dit voorval op de kruising Bergweg/Zwart Janstraat/Rodenrijselaan een dodelijke aanrijding te hebben veroorzaakt. Hij reed een jongeman aan, die op het zebrapad liep. Daarna ging hij er vandoor, het slachtoffer met ernstig hoofdletsel achterlatend. De verdachte meldde zich twee dagen later zelf bij de politie en werd aangehouden. Hij zit nog vast. Het 19-jarige slachtoffer overleed een week na de aanrijding in het ziekenhuis.

Tips

De politie wil graag in contact komen met getuigen van de bedreiging, die vooraf ging aan de dodelijke aanrijding. Heeft u iets gezien of gehoord? Stak u op dat moment over en heeft u zich bedreigd gevoeld door het gedrag van de bestuurder van de grijze Ford Focus? Of heeft u hem eerder opvallend rijgedrag zien vertonen? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.