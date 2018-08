Maarten van der Weijden wacht tweede nacht maar is al ruim over de helft

Het is de tweede dag van de benefietactie en de zwemmer is al ruim over de helft. Vanmiddag kwam Maarten onder zeer grote belangstelling door Harlingen. Daar was het even tijd om wat pizzapuntjes te nuttigen. Verder door naar Bolsward wachte van der Weijden nog een kleine verrassing. Op een boot waren zijn twee dochtertjes die papa een kus kwamen geven. Maarten gaat zijn tweede nacht in. Afgelopen nacht kampte hij met pijnlijke spieren. Hopelijk blijft hem dat deze nacht bespaard.

Deze zwemmarathon duurt drie dagen en voert hem over een afstand van 200 kilometer langs alle bekende steden en plekken van de Friese Elfstedentocht. Als je kankerbestrijding een warm hart toedraagt, kan je persoonlijke sponsors werven en in ieder van de elf steden 500 m. of 2.000 m. meezwemmen met Maarten. Op deze manier hoopt Maarten met zijn 11Stedenzwemtocht veel geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.