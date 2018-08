Superman Maarten van der Weijden zwemt 2,5 miljoen bij elkaar en ontvangt gouden elfstedenkruisje

Superman Maarten van der Weijden heeft maandagavond tijdens zijn eindfeest in Leeuwarden het eindbedrag bekend gemaakt van dat wat hij bij elkaar heeft gezwommen met zijn zwemactie . Het gaat om maar liefst 2,5 miljoen euro.

Van der Weijden staakte zijn tocht van 200 kilometer om geld op te halen voor onderzoek naar kanker na 163 kilometer, waar hij ongeveer 55 uur over had gedaan. Volgens zijn arts was het medisch niet verantwoord om door te gaan.

Hij was ziek en mocht niet meer verder gaan. Rond half 2 kwam hij uit het water. Vanavond rond acht uur is Maarten feestelijk onthaald in Leeuwarden alwaar een mensenmenigte op hem wachtte. Hij heeft daar bekend gemaakt dat hij 2,5 miljoen euro bij elkaar heeft gezwommen. Uit handen van premier Rutte heeft Maarten een gouden elfstedenkruisje ontvangen.