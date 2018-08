Geen explosief of verdachte aangetroffen na onderzoek EOD en arrestatieteam

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) is op de plaats waar het pakketje is gevonden. Deze doet onderzoek.

Update 19.15 uur

'Het onderzoek va nde EOD op Legerplaats in Oldebroek loopt nog, nadere informatie volgt', zo laat de Koninklijke Marechaussee om 19.15 uur weten.

Update 21.20 uur

Inmiddels is het onderzoek naar het gevonden verdachte pakket op de Legerplaats in Oldebroek al ruim 5 uur gaande. Er is nog maar weinig meer bekend en zojuist om 21.20 uur heeft de Koninklijke Marechaussee alleen laten weten dat het onderzoek 'nog in volle gang is. Zodra er meer informatie is, melden wij dit', aldus de Koninklijke Marechaussee.

Update 22.55 uur

Het onderzoek naar het verdacht pakket in een pand op de Legerplaats Oldebroek is afgerond. 'Er zijn geen explosieven aangetroffen', zo laat de Koninklijke Marechaussee dinsdagavond laat weten. Er werd een arrestatieteam ingezet na het vermoeden dat er mogelijk iemand in het pand aanwezig was maar dit bleek niet het geval. De Koninklijke Marechaussee neemt het verdere onderzoek over.