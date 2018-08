Maarten van der Weijden en zijn monstertocht nu al goed voor € 3,5 miljoen

In het tv-programma Laat op 1 (NPO1) maakte Maarten van der Weijden gisteravond een nieuwe tussenstand bekend: € 3,5 miljoen.

Een onvoorstelbaar bedrag, aldus Maarten. Hij is erg dankbaar voor alle steun van de afgelopen dagen en hoopt dat de komende dagen het bedrag nog groeit. "Het liefst naar €4,5 miljoen, want dan kunnen we alle 11 geselecteerde kankeronderzoeken waarvoor ik zo lang heb gezwommen optimaal helpen."

Doneren kan nog

Als je dit weekend hebt genoten van de prestaties van Maarten van der Weijden en je draagt kankeronderzoek een warm hart toe, dan kan je nog steeds doneren.

Omdat beelden vaak meer zeggen, dan woorden: klik hier.