Theaterbedrijf Joop van den Ende verkocht aan Advance Publications

Het Amerikaanse bedrijf Advance Publications heeft alle aandelen overgenomen van Joop van den Ene en investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Dit hebben betrokken partijen donderdagmiddag bekendgemaakt. Van den Ende had in 2015 al een groot deel van zijn bedrijf aan CVC verkocht, maar had nog een minderheidsbelang in Stage. Van den Ende blijft als adviseur betrokken bij het bedrijf.

Advance Publications is onder meer het moederbedrijf van uitgeverij Condé Nast, waar bekende merken als Vogue, Vanity Fair en Gentlemen's Quarterly (GQ) onder vallen. Het bedrijf is (mede)eigenaar van Discovery Channel en behoort tot een van de grootste lokale mediabedrijven in de Verenigde Staten.

Van den Ende spreekt van een nieuwe ontwikkeling van zijn bedrijf. Volgens hem heeft het muziektheater een grote toekomst en hij verwacht dat Advance ervoor zal zorgen dat Stage Entertainment nog vele jaren leidend blijft in deze branche. Er werken zo'n 3000 mensen bij het bedrijf. Volgens een wordvoerder van Stage Entertainment verandert er voor hen niets.