Man die met mes zwaait neergeschoten door politie

Verward

Gedurende de avond kwam een melding binnen dat de man in verwarde toestand op straat zou lopen met een mes, in de buurt van een supermarkt. De melding werd gedaan door familieleden, die probeerden de man te kalmeren en bang waren dat hij zichzelf of anderen iets zou aandoen.

Neergeschoten

Toen agenten de man aanspraken, zou hij geweigerd hebben zijn wapen te laten vallen. Tijdens de aanhouding die volgde, werd door de politie geschoten. De man raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is buiten levensgevaar en zal op een later moment verhoord worden.

Syriër

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten en de rol van de verschillende agenten daarbij. Zij zijn als getuige aangemerkt en zullen gehoord worden. Daarnaast loopt een onderzoek naar het incident zelf. De man met het mes is aangehouden voor bedreiging. Het gaat om een 28-jarige man uit Syrië met een woonadres in Zweden. Hij was nu op bezoek bij familie in Nederland.