'TNO Defense gebruiken cavia’s en ratten in proef met zenuwgassen'

Animal Rights heeft een brandbrief naar de minister van Defensie gestuurd met het verzoek om direct te stoppen met dierproeven. Volgens de dierenrechtenorganisatie worden cavia’s en ratten blootgesteld aan zenuwgassen in het proefdiercentrum van TNO Defense, Safety and Security in Rijswijk.