Politie houdt verdachte aan na dreigend filmpje om cartoonwedstrijd

De politie heeft dinsdagochtend een 26-jarige man op het Centraal Station in Den Haag aangehouden nadat hij Facebookfilmpje online heeft geplaatst waarin hij een aanslag lijkt aan te kondigen op de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV of op het parlementsgebouw. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Onderzoek nog in volle gang

Vanaf het moment dat de melding bij de politie binnenkwam op 27 augustus is er direct onderzoek gestart. 'Dat leidde in de ochtend van 28 augustus tot aanhouding van de verdachte', aldus de politie. De man wordt naar verwachting komende vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Op dit moment kan er geen verdere informatie worden verstrekt. Zodra het onderzoek dat toelaat zal de politie of het Openbaar Ministerie meer informatie naar buiten brengen.

Driehoek bijeen

De verdachte zit in volledige beperkingen en wordt verhoord. Zijn exacte identiteit moet nog worden vastgesteld. Het onderzoek naar het filmpje en de achtergrond van de man is nog in volle gang. De driehoek is bijeengekomen vanwege de ernst van de dreiging. Alle mogelijke opties worden opengehouden en scenario’s onderzocht.