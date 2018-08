Drietal probeert man in rolstoel te beroven

Het 63-jarige slachtoffer, die in een elektrische rolstoel zit, was rond middernacht zijn hulphond aan het uitlaten. Op de Pastoor Rietraweg reed de man via het fietspad in de richting van de Heikant. Na een tijdje keerde hij en reed hij dezelfde weg terug. Er kwamen drie mannen op hem afgelopen, de man werd vastgepakt en de mannen eisten geld. Vervolgens werd de man uit zijn rolstoel getrokken en op de grond gegooid. Het drietal ging er vervolgens zonder buit vandoor in de richting van de Doctor Schaepmanstraat. De man hulpeloos achterlatend.

Politie

Het slachtoffer wist de politie te waarschuwen, hij raakte door de val lichtgewond. Er is nog gezocht naar de daders, onder andere met een hond, maar ze zijn niet meer aangetroffen. Er wordt een verder onderzoek ingesteld naar deze zaak.

Signalement

Van de daders is een summier signalement bekend. Het gaat om drie mannen in donkere kleding, allen rond de 30 jaar oud. Twee kleine mannen en een opvallend lang volgens het slachtoffer. De politie is op zoek naar mensen, die meer over dit incident weten.