Lekkende agent over aanrijding Stationsplein ontslagen

Een politiemedewerker die informatie gelekt heeft over de aanrijding op het Stationsplein in Amsterdam, is volgens AT5 ontslagen.

De agent, die werkzaam was voor de eenheid Noord-Holland, werd vorig jaar augustus aangehouden op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim. Deze is inmiddels ontslagen en het Openbaar Ministerie gaat bekijken of de agent strafrechtelijk vervolgd gaat worden.

Na de aanrijding in juni 2017, waarbij een man een aantal voetgangers aanreed, publiceerde GeenStijl een foto waarop een politiecomputer is te zien met daarop informatie over de bestuurder van de auto. Deze foto kon alleen genomen zijn door een medewerker van de politie en er werd een intern onderzoek gestart.