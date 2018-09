2 jaar cel voor poging verkrachting bejaarde vrouw

Een 24-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar. Hij probeerde in januari van dit jaar in Utrecht een 77-jarige vrouw te verkrachten.

Poging tot verkrachting

Het DNA van de verdachte is aangetroffen op de jas, ondergoed en buik van de vrouw. Uit de verklaring van de vrouw blijkt dat de man haar de lift in heeft gevolgd. Toen zij de sleutel in de deur stopte werd zij door de man de hal van haar woning ingeduwd en gooide hij de vrouw op de grond. Hij probeerde haar te verkrachten, maar de vrouw bleef op hem slaan en bonzen. Dat het niet tot een verkrachting is gekomen is alleen te danken aan de 77-jarige vrouw zelf. Zij heeft zich uit alle macht verzet, zo blijkt ook uit het bij haar ontstane letsel.

Leeftijd slachtoffer

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf gekeken naar de oriëntatiepunten voor straftoemeting. Het uitgangspunt bij een poging tot verkrachting is 16 maanden. De rechtbank vindt dat er in deze zaak sprake is van een aantal strafverzwarende omstandigheden, waaronder de hoge leeftijd en de kwetsbaarheid van het slachtoffer. Ook de laffe en berekenende wijze waarop de verdachte het misdrijf heeft gepleegd is strafverzwarend.