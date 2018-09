Minister Blok overleeft motie

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de motie van Denk, waarin het vertrouwen in de minister werd opgezegd, overleefd. De motie kreeg geen steun van de regeringspartijen en de rechtse partijen. De motie werd ingediend omdat de minister ‘onhandige’ uitspraken had gedaan over de multiculturele samenleving.