Man wordt neergestoken na ruzie met voordringer

Een klant wilde voordringen bij de kassa, waarna er een ruzie ontstond met een andere klant. Daarop stak de voordringer deze klant met een scherp voorwerp. De klant raakte gewond en is per ambulance met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum gebracht.

De verdachte is ervandoor gegaan, maar is later na onderzoek door de politie in zijn woning aan de Eykmanstraat in Vlaardingen-West aangehouden. De politie kwam onder andere met twee hondengeleiders ter plaatse. Meerdere agenten zijn de woning binnengevallen. Politie Rotterdam meldt dat de verdachte in zijn woning een feestje vierde in verband met zijn verjaardag. HIj was vandaag 53 jaar geworden. Het mes is aangetroffen en in beslag genomen

De politie is een onderzoek gestart naar de steekpartij. Hierbij wordt onder andere gezocht naar camerabeelden en getuigen.