Roemeense chauffeur (43) aangehouden na redding 18 verstekelingen uit container

In de Waalhaven van Rotterdam zijn de hulpdiensten vrijdag aan het begin van de avond massaal uitgerukt na een noodmelding die bij 112 was binnengekomen. De melding kwam uit een zeecontainer waarin een aantal mensen opgesloten zouden zitten en in de problemen zijn geraakt.

Ambulances

Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zou het om vluchtelingen gaan die zich in een zeecontainer bevonden. Omdat onduidelijk was of er medische hulp nodig was heeft de Veiligheidsregio uit voorzorg opgeschaald naar een Grip 1 situatie waardoor er meerdere ambulances werden ingezet om terplaatse te komen.

Telefoonmasten

Uiteindelijk lukte het de hulpdiensten rond 19.30 uur om aan de hand van het uitpeilen van de GPS-signalen, via de in de directe omgeving staande telefoonmasten, van de mobiele telefoon waarmee de noodoproep was gedaan, de locatie van de container waarin de vluchtelingen zaten opgesloten te lokaliseren.

18 personen bevrijd

'In totaal zijn 18 personen bevrijd. Eén van hen is meegenomen naar het ziekenhuis. De anderen worden ter plekke opgevangen en medisch onderzocht', aldus de veiligheidsregio. Na medische zorg worden de 18 aangetroffen personen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie van de eenheid rotterdam, die onderzoek zal doen naar de herkomst en achtergronden.

Update

De chauffeur van de vrachtwagen die de container vervoerde, waarin 18 verstekelingen werden aangetroffen, is aangehouden. Het betreft een 43-jarige man uit Roemenië. De vrachtwagen met oplegger is meegenomen voor onderzoek.