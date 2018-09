Nederlandse verdachten dodelijke schietpartij Spa mogen worden overgeleverd

De twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in de Belgische stad Spa, waarbij een politieagent om het leven kwam, mogen worden overgeleverd aan België. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) vrijdagavond bepaald.

Verdacht van moord en poging tot moord

Het schietincident vond plaats op 26 augustus jongstleden. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt de twee mannen van 35 en 38 jaar oud van het (mede)plegen van moord op de agent en een poging tot moord op een andere agent. Een derde verdachte in de zaak, eveneens een Nederlander, werd kort na het incident al aangehouden in België.

Overlevering wordt toegestaan

Nadat de twee mannen in Nederland waren aangehouden, dienden de Belgische autoriteiten een verzoek tot overlevering in. De twee verdachten verzetten zich hiertegen, onder meer omdat de omschrijving van de verdenking in het Europees Aanhoudingsbevel niet voldoende duidelijk zou zijn.

'Geen redenen'

Ook zouden de detentieomstandigheden in de Belgische gevangenissen te slecht zijn om de Nederlanders naartoe te sturen. De rechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat er geen redenen zijn om de overlevering te weigeren. De IRK staat dan ook toe dat de twee mannen zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan de Belgische autoriteiten. De verdachten blijven in ieder geval vastzitten tot het moment dat ze aan de Belgische autoriteiten worden overgedragen.