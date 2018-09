Nest Aziatische hoornaar opgespoord en uitgeroeid in Sluis

Dit gebeurde in samenwerking tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de provincie Zeeland en EIS Kenniscentrum insecten. De Aziatische hoornaar komt van nature niet in Nederland voor en is schadelijk voor honingbijen. Een steek van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een gewone wesp; pijnlijk maar niet levensbedreigend (tenzij iemand allergisch is).

Het opsporen van het nest van de Aziatische hoornaar is uitgevoerd door EIS Kenniscentrum insecten. De stichting EIS heeft eerst aan de hand van vliegbewegingen het gebied afgebakend. Daarna is het nest opgespoord bovenin een boom van 23 meter hoog. Vanuit een hoogwerker is gif in het nest gespoten. Als alle hoornaars dood zijn, zal het nest worden verwijderd.

De Aziatische hoornaar is een zogenoemde invasieve exoot. Een exoot is een plant, dier, of een ander organisme, dat van nature niet in Nederland voorkomt. Deze exoten komen door menselijk handelen in ons land terecht. In Frankrijk is een populatie van hoornaars gevestigd die waarschijnlijk allemaal afstammen van één koningin die in 2004 is meegelift. De Aziatische hoornaar breidt zijn verspreidingsgebied uit, in België wordt deze soort steeds meer waargenomen. Vorig jaar werd in de gemeente Drieschor (Zeeland) ook een nest opgespoord en uitgeroeid. De Aziatische hoornaar staat op de lijst van invasieve exoten van de Europese Unie en wordt daarom bestreden.

De Aziatische hoornaar lijkt op onze Europese hoornaar, maar is iets kleiner. Hij is grotendeels zwart met een oranje kopje en een felgele achterlijfspunt. Kenmerkend zijn ook de gele uiteinden van de poten.