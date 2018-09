Zwaargewonde bij melding van schietpartij

In de Vlietstraat in Amsterdam heeft de politie vrijdagmorgen een zwaargewond persoon op staat aangetroffen. Het slachtoffer is vermoedelijk betrokken geweest bij een geweldsdelict.

Even voor middernacht kreeg de politie meerdere meldingen van een schietpartij in de Vlietstraat. Bij aankomst van de hulpdiensten lag er een slachtoffer op straat. Getuigen zeggen tegenover AT5 dat het slachtoffer uit het raam van een woning op tweehoog was geduwd of gevallen.

Het is nog onduidelijk of er ook geschoten is in de woning. De politie stelt een onderzoek in. De politie hield kort na het incident twee verdachten in de leeftijd van 39 en 48 aan. De politie zoekt nog twee of drie personen die zijn weggerend.