Voetbalsupporter mishandelt agent tijdens wedstrijd in stadion

Zaterdagavond heeft de politie in Tilburg een 24-jarige man uit Tilburg tijdens een voetbalwedstrijd in het stadion van Willem II aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Dit meldt de politiee zondag.

Beker met bier

De agent voelde rond 20.50 uur tijdens de wedstrijd in het stadion aan de Goirlese Weg ineens een klap tegen zijn gezicht. De verdachte had een beker bier tegen de agent gegooid. Hij liep hierdoor letsel op. De Tilburgse voetbalsupporter werd kort daarop aangehouden. Uit een alcohol- en drugstest bleek dat de verdachte onder invloed was van alcohol en drugs. Hij zit vast voor verhoor.