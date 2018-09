Rusland: BUK-raket MH17 kwam van Oekraïne

Het JIT heeft vandaag voor het eerst kennis genomen van de informatie die is gepresenteerd door de Russische autoriteiten. Daarbij wordt door de Russen beweerd dat de BUK-raket die toestel MH-17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 heeft neergeschoten afkomstig is van Oekraïne.

'Al in 2014 heeft het JIT de Russische Federatie verzocht alle relevante informatie te verstrekken. In mei 2018 heeft het JIT specifiek gevraagd om informatie over de nummers op enkele gevonden raketonderdelen', zo meldt het JIT maandag.

Geen aanvullende verzoeken

Op die vraag en op verschillende andere rechtshulpvragen uit de periode 2016/2017/2018 heeft het JIT geen inhoudelijke reactie ontvangen van de Russische Federatie. Wel heeft de Russische Federatie in augustus 2018 schriftelijk medegedeeld dat door het JIT geen aanvullende verzoeken ingediend hoeven te worden om relevant bewijsmateriaal te ontvangen.

Informatie zorgvuldige bestuderen

Het JIT zal de informatie die vandaag door de Russische Federatie naar buiten is gebracht zorgvuldig bestuderen zodra de Russische Federatie de relevante documenten ter beschikking stelt van het JIT. Dat is al verzocht in mei 2018 en verplicht op grond van VNVR resolutie 2166. Tot op heden heeft het JIT alle door de Russische Federatie verstrekte informatie zorgvuldig geanalyseerd en meegewogen in het onderzoek.

Feitelijk onjuist

Daarbij is eerder gebleken dat door het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie publiekelijk gepresenteerde en aan het JIT verstrekte informatie op meerdere punten – o.a. de beweerdelijke aanwezigheid van een straaljager in de buurt van MH17 op radarbeelden zoals gepresenteerd op een persconferentie in juli 2014 – feitelijk onjuist was.

Conclusies JIT

Het JIT heeft eerder de volgende conclusies naar buiten gebracht. Het JIT heeft op 28 september 2016 uitgebreid de eerste resultaten gepresenteerd van het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014.

Pro-Russische separatisten

De belangrijkste conclusie was dat op basis van de strafrechtelijke onderzoeksresultaten kan worden vastgesteld dat vlucht MH17 op 17 juli 2014 is neergeschoten door een BUK-raket uit de 9M38 serie, die is afgevuurd vanaf een landbouwveld in de buurt van Pervomaiskyi. Dit gebied werd op dat moment gecontroleerd door pro-Russische separatisten.

BUK-TELAR

Het onderzoek toonde verder aan dat de raket uit de 9M38-serie werd afgeschoten door een BUK-TELAR. Die BUK-TELAR is aangevoerd vanuit het grondgebied van de Russisch Federatie én is na gebruik weer terug naar het grondgebied van de Russische Federatie gebracht.

53ste AAMB uit Kursk

In mei 2018 presenteerde het JIT een update van het onderzoek met nieuwe bevindingen. Het JIT is tot de conclusie gekomen dat de BUK TELAR waarmee vlucht MH17 is neergeschoten afkomstig is van de 53ste AAMB uit Kursk. Die brigade maakt onderdeel uit van het Russische leger.

Venturi en casing

Tijdens deze presentatie heeft het JIT een venturi en een casing getoond die in Oost Oekraïne zijn gevonden en nadere informatie gevraagd over nummers op deze onderdelen. Onder andere of iemand weet aan welke eenheid de raket is geleverd waar deze venturi en casing deel van uit maakten.

In mei heeft het JIT ook expliciet een getuigenoproep gedaan. Die oproep heeft meerdere serieuze en bruikbare tips opgeleverd die momenteel nader worden onderzocht. Het JIT blijft open staan voor nieuwe getuigen.