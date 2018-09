Dijkhoff wil misdaden in probleemwijken twee keer zo zwaar bestraffen

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt dat personen die in een probleemwijk de wet overtreden twee keer zo lang de cel in moeten.

Daarmee wil hij de probleemwijken op het rechte pad dwingen, zo vertelt hij in een interview met het AD. Woensdag, tIjdens de Algemene Beschouwingen, het debat over de miljoenennota, zal hij zijn plan verder uitleggen. Dijkhoff wil ook ouders in die wijken verplichten hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren. Zo wil de VVD de 'mislukte' integratie in de stadswijken aanpakken. Dijkhoff in het interview: 'Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben.' Hij verwijst met name naar gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en kinderen te maken krijgen met een taalachterstand op school.

Denemarken heeft recentelijk wetten aangenomen waardoor gettovorming wordt bestreden.Voor Dijkhoff dienen die wetten als voorbeeld. In de krant zegt hij hierover: '' Het woord getto is in ons land meer beladen, maar wij hebben hier wel parallelle samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.' Het gaat bij Dijkhoff om wijken waarin mee dan 50 procent van de inwoners van niet-Westerse afkomst is, er veel criminaliteit en werkloosheid is en het opleidingsniveau laag ligt.