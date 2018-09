Man (74) krijgt 7 jaar celstraf voor wurgen echtgenote

De rechtbank Midden-Nederland heeft woensdag een 74-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar nadat hij in maart van dit jaar zijn 75-jarige vrouw om het leven had gebracht door haar te wurgen. Dit meldt de rechtbank woensdag.

Weerloos

De vrouw lag weerloos in haar bed te slapen toen hij haar benaderde en vervolgens haar keel dicht drukte. De rechtbank is het met de officier van justitie en advocaat eens dat er geen sprake is van moord, maar van doodslag. De verdachte geeft aan dat er geen vooropgezet plan was om zijn vrouw te doden. In het dossier zijn ook geen aanwijzingen te vinden voor het tegendeel.

Strafmaat

De man heeft de nabestaanden onherstelbaar verlies en veel leed toegebracht, zo bleek ook uit de indrukwekkende slachtofferverklaring die de zwager van het slachtoffer op de zitting heeft voorgelezen. De leeftijd van de man is voor de rechtbank geen reden om tot een lagere straf te komen. Ook de vooruitzichten met betrekking tot zijn gezondheid zijn dat niet. Er is sprake van een ernstig feit met een grote maatschappelijke impact.

Eerdere poging doodslag

Verdachte is in 2003 veroordeeld voor een poging tot doodslag op hetzelfde slachtoffer. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan en weegt dit mee in het bepalen van de straf. Uit alle rapporten van de deskundigen blijkt dat het feit hem in verminderde mate kan worden toegerekend. Hij zou in aanzienlijke mate beperkt zijn geweest in zijn keuzevrijheid en gedragingen. De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie omdat er volgens de rechtbank in de eis onvoldoende rekening is gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de man.