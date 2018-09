Vier kinderen omgekomen en twee zwaargewonden bij ongeluk met trein en bakfiets in Oss

Op een spoorwegovergang in Oss is donderdagochtend een zeer ernstig ongeval gebeurd met een bakfiets.

Bij het ongeval zijn vier kinderen om het leven gekomen en raakte een ander kind en een volwassene zwaargewond, zo meldt de politie. Het gaan om een elektrische bakfiets van een kinderdagverblijf. De omgekomen kinderen kwamen van een voorschoolse opvang. De vrouw die de bakfiets bestuurde, kwam van een kinderdagverblijf en had net een of meer kinderen afgezet bij een school. Ze was op weg naar een volgende school. Dat zeggen mensen die de vrouw kennen, tegenover Omroep Brabant.

Er zijn diverse traumahelikopters opgeroepen. Het vreselijke ongeluk gebeurde kort na half negen op een bewaakte spoorwegovergang op de Braakstraat, vlak bij station Oss West. Het is nog onduidelijk waar het mis is gegaan. Ooggetuige meldden dat ze zagen dat de elektrische bakfiets op hol was geslagen.

Families slachtoffers op de hoogte gesteld van drama

De betrokken families zijn inmiddels door de politie op de hoogte gebracht van het vreselijke nieuws. Mensen die iets hebben gezien van het ongeluk en nog geen contact hebben gehad met Slachtofferhulp kunnen de politie bellen. Hulpdiensten zijn inmiddels klaar met hun werk op het spoor. Onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Ook Onderzoeksraad is onderzoek gestart

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzoekers naar de plek van het ongeluk gestuurd voor een verkennend onderzoek. Het treinverkeer ligt voorlopig stil, zo meldt de NS.

Premier Mark Rutte:

''Diep geraakt door het ontzettend verdrietige nieuws uit Oss waar 4 jonge kinderen om het leven zijn gekomen bij een afschuwelijk ongeluk. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe met dit zware verlies.''