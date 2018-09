Gelada's los in nieuw verblijf

Er zijn negen nieuwe bewoners te bewonderen: een familiegroep gelada's, expressieve apen uit Ethiopië. Blijdorp is de enige tuin in Nederland waar deze bijzondere apen zijn te bewonderen.

Ze arriveerden vanuit Tierpark Rheine (Duitsland) in Blijdorp en verbleven tot deze week achter de schermen.

Op 19 september 2018 werden ze voor het eerst losgelaten in hun nieuwe buitenverblijf om alvast te wennen voor de officiële opening half oktober. Toen ze eenmaal buiten waren, voelden zij zich al snel op hun gemak. De familie stortte zich gretig op de groene grasvlakte om ervan te smikkelen. Het is de enige apensoort die gras eet.

De noordzijde van het verblijf (waar de apen nu zijn gehuisvest) is nu gereed. Aan de zuidzijde (het oude roofdierenterras) vinden nog werkzaamheden plaats, o.a. het spannen van de netten over het buitengebied. Hier wordt later een mannengroep ondergebracht. De komende maand wordt er verder gewerkt om het verblijf, een rijksmonument, klaar te maken voor het openingsmoment.

De dieren hebben een opvallend uiterlijk. De man heeft manen rond de kop en schouders en beide geslachten hebben een rood haarloos gebied op hun borst. Bij opwinding kleurt dit feller rood. Bij de vrouwtjes liggen er nog wratvormige huidzakjes omheen. Gelada’s hoor je vaak al van verre. De hele dag zitten ze met elkaar te babbelen. Soms lijkt het of je menselijke stemgeluiden kunt onderscheiden. Het is de enige primaat die dezelfde snelle lipbewegingen kan maken met bijbehorende klanken als mensen.