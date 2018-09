Vier doden waaronder twee jonge kinderen bij woningbrand in Papendrecht

Aan de Cremerstraat in Papendrecht heeft zaterdagochtend een brand gewoed in een woning. Daarbij zijn vier doden gevallen. Het gaat het om een man en een vrouw van 32 en twee kinderen van 4 en 6. Zij werden in de woonkamer van het huis gevonden, aldus een woordvoerder van de politie.

De brand in de woning brak uit rond 11.00 uur. Bij de brand zijn vier mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en wat de identiteit van de slachtoffers is. Ook is onduidelijk of er nog mensen in de woning zijn. De recherche is bij het huis aangekomen en doet onderzoek. Er zijn volgens de politie sterke aanwijzingen dat er sprake is van een familiedrama. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie is de politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en het overlijden van het gezin.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke ging op het gemeentehuis in gesprek met omwonenden die getuige waren van het drama.