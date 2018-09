CBS: Vooral minder jongeren en ouderen slachtoffer geweld

In 2017 gaf 9 procent van de 65-plussers aan slachtoffer te zijn geweest van een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict. In 2012 ging het nog om 12 procent. Daarmee daalde het slachtofferschap in deze leeftijdsgroep relatief sterk.

Ook onder jongeren van 15 tot 25 jaar nam het percentage dat volgens eigen opgave slachtoffer werd van criminaliteit relatief sterk af: van 26 naar 20 procent. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor.

Ook bij de andere leeftijdsgroepen is het aandeel slachtoffers vanaf 2012 afgenomen. Het percentage 25- tot 45-jarigen dat in de Veiligheidsmonitor aangaf slachtoffer te zijn geweest van een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict daalde van 22 in 2012 naar 18 in 2017. Bij de 45- tot 65-jarigen nam het aandeel slachtoffers af van 19 procent (2012) naar 15 procent (2017). Voor de hele bevolking daalde het slachtofferschap van deze vormen van criminaliteit in deze periode van 20 procent naar 15 procent.

Vooral minder slachtoffers vandalisme- en vermogensdelicten

Onder alle leeftijden gaven Nederlanders aan tussen 2012 en 2017 vooral minder vaak slachtoffer te zijn geweest van vandalismedelicten, meestal gevolgd door vermogensdelicten. Bij 15- tot 25-jarigen daalde het percentage slachtoffers van geweldsdelicten sterker dan van vermogensdelicten.

Bij de 15- tot 25-jarigen nam het slachtofferschap van fietsdiefstal af met bijna 2 procentpunt, terwijl het aandeel slachtoffers hiervan in de andere leeftijdsgroepen nauwelijks is gedaald. Daarnaast zijn minder jongeren en minder 65-plussers tussen 2012 en 2017 slachtoffer geweest van zakkenrollerij. Het percentage dat aangaf slachtoffer te zijn geweest van vernielingen aan voertuigen nam bij jongeren het sterkst af.

Jongeren relatief vaak slachtoffer van geweld

Jongeren liepen in 2017 volgens eigen opgave twee keer zoveel kans om slachtoffer te worden van een gewelds-, vermogens- of vandalismedelict als 65-plussers. Maar bij geweldsdelicten was de kans van jongeren om slachtoffer te worden vijf keer zo hoog als die van 65-plussers.

Jongeren behalve slachtoffer ook vaker verdachte van misdrijf

Jongeren zijn niet alleen relatief vaak slachtoffer van criminaliteit, ze worden ook vaker door de politie geregistreerd als verdachte van een misdrijf in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. In 2017 verdacht de politie 208 van elke tienduizend 18- tot 25-jarigen van het plegen van een misdrijf. Van de 25- tot 45-jarigen werden 135 van elke tienduizend leeftijdsgenoten verdacht, van de 65-plussers 18 personen per tienduizend ouderen.

In de periode 2012–2017 daalde het aantal verdachten per tienduizend leeftijdsgenoten onder jongeren sterker dan onder andere leeftijdsgroepen. Het aantal verdachte 18- tot 25-jarigen daalde van 366 per tienduizend (2012) tot 208 per tienduizend (2017).