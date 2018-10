Reactie FNV op besluit Ryanair om vliegbasis Eindhoven te sluiten

Het personeel van Ryanair is daarover via een memo op de hoogte gebracht door de werkgever. De vakbonden zijn door Ryanair niet ingelicht.

Ryanair rolt vandaag de operatie uit voor het komende half jaar, de winterperiode. Sluiting van Eindhoven is onderdeel van dat veelomvattende plan. Asmae Hajjari, bestuurder FNV Luchtvaart: 'Het winterplan kun je niet zo snel uitrollen, dus het kan niet anders dan dat het besluit tot sluiting al langer op de plank lag.’

Hajjari vervolgt: 'Het besluit staat haaks op eerdere uitspraken van Ryanair dat ze willen groeien in Nederland. Ryanair zal moeten aantonen wat de nut en noodzaak is van dit besluit tot sluiting, zoals elk bedrijf dat een sluiting aankondigt.’

Als de basis in Eindhoven sluit, zal er nog steeds van en naar vliegveld Eindhoven worden gevlogen, maar Eindhoven als ‘home base’ zal sluiten. Hajjari: ‘Ryanair doet dit enkel en alleen om zich niet te hoeven houden aan werknemersrechten. Maar we accepteren dit natuurlijk niet zomaar. We gaan er alles aan doen om sluiting te voorkomen.’

Sluiting zal grote gevolgen hebben voor de 40 piloten, de 98 cabinemedewerkers en hun families. Hajjari: ‘Het is voor ons volstrekt onaanvaardbaar dat het personeel is opgedragen binnen enkele weken te verhuizen en het werk vanaf een andere vliegbasis in Europa te hervatten of anders te worden ontslagen.’

Naast vliegbasis Eindhoven, kondigde Ryanair vandaag ook aan de vliegbasis in Bremen en Weeze in Duitsland te willen gaan sluiten.