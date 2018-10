Politiemedewerkers verdacht van deelname aan crimineel samenwerkingsverband

Maandag heeft de politie in Oost-Nederland hield twee medewerkers aangehouden die op 16 april ook al werden aangehouden wegens schending van het ambtsgeheim. 'Aanleiding is dat ze nu ook van verdacht worden van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband', zo meld de politie maandag.

'Pijnlijk en onacceptabel'

Deze nieuwe ontwikkelingen komen hard aan bij de politie. 'Erg pijnlijk en onacceptabel' volgens Oscar Dros eenheidschef. 'Dit tast het vertrouwen in de politie aan'. Naast het strafrechtelijke onderzoek loopt er een intern onderzoek door de afdeling VIK (veiligheid, integriteit en klachten).

Politieonderzoek

Uit het politieonderzoek bleek dat de twee mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met verdachten(en) die op 4 september in Almelo zijn aangehouden. In dat kader worden ze nu in verband gebracht met het criminele samenwerkingsverband in Almelo; op 4 september werden in een actie van de politie, het openbaar ministerie, de gemeente Almelo en de belastingdienst 13 mensen aangehouden.

Hennephandel

Aanleiding voor dit onderzoek was binnengekomen informatie over structurele hennepteelt en hennephandel. Dit had grote impact op de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de buurt; buurtbewoners ondervonden hiervan flinke overlast. Over de precieze inhoud van de verdenking, kan de politie in belang van het onderzoek nog geen informatie geven.

Almelo

Na de aanhouding in april waren de twee medewerkers die in Almelo wonen maar in teams elders in de eenheid werkten, al geschorst. Dat betekent dat zij een verbod hebben om te werken, terwijl zij ook geen toegang meer hebben tot politieinformatiesystemen.

Integriteit is de basis van goed politiewerk

De politie neemt alle integriteitsschendingen serieus. Dit betekent dat ze altijd serieus worden onderzocht en dat schendingen van de integriteit consequenties hebben. Volgens Oscar Dros een goede zaak. 'Integriteit is de basis van goed politiewerk. Het vertrouwen in de politie valt of staat ermee. En wij kunnen alleen functioneren in een samenleving die ons vertrouwd. Daarom handelen we bij integriteitszaken zorgvuldig en adequaat en communiceren we er transparant over.'