Politie houdt drie mannen aan voor verboden wapenbezit

Rond 03.45 uur zagen agenten op een parkeerplaats op het Westeinde een persoon in het donker gekleed uit een auto in een andere auto stappen. Bij het zien van de agenten reden de drie inzittenden van de auto hard weg in de richting van de Verlengde Stellingweg. Na een achtervolging in de richting van de Coentunnel raakten de agenten de auto kwijt en besloten terug te gaan naar het achtergelaten voertuig op de parkeerplaats. Rond 04.30 uur kwam de auto met de drie inzittenden inderdaad weer terug naar de parkeerplaats. Op het moment dat twee personen uit de auto stapten en naar de achtergelaten geparkeerde auto liepen konden de agenten de drie mannen staande houden en stelden een controle in. Tijdens de doorzoeking van de voertuigen zag een agent een zwart vuurwapen in de bosjes liggen. Hierop zijn de drie mannen aangehouden. De drie Amsterdammers zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.