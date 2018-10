Aantal werkende Nederlanders dat in armoede leeft blijft toenemen

Uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 5,3 pocent van alle werkenden arm is. Dit komt neer op 320.000 mensen. In 2001 kwamen 210.000 mensen niet rond van hun salaris, in 2014 waren dat er 320.000. Van deze 320.000 werkende armen werken er 175.000 in loondienst en 145.000 als zelfstandige. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal werkende armen met 60 procent toegenomen. De belangrijkste oorzaak van de armoede is volgens het CPB het feit dat de lonen relatief te weinig zijn gestegen, de winsten van zelfstandigen daalden en er tegelijktijd juist veel zelfstandigen bijkwamen.

Alleenstaanden, zzp'ers en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de werkende armen. Wie in loondienst werkt en toch te weinig inkomen heeft om rond te komen, maakt meestal te weinig uren. Zelfstandigen zijn vooral arm doordat ze per uur te weinig verdienen.

Het SCP vergeleek de Nederlandse cijfers met die van omringende landen. België en Denemarken tellen relatief minder werkende armen. In Duitsland zijn het er meer, in het Verenigd Koninkrijk veel meer.