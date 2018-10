OM: Vader bracht vrouw en kinderen om in Papendrecht

Het Openbaar Ministerie heeft geen indicatie dat er anderen betrokken zijn bij het familiedrama aan de Cremerstraat in Papendrecht op 22 september. Op basis van de eerste resultaten komt het OM tot de voorlopige conclusie dat de vader verantwoordelijk is voor de dood van alle gezinsleden.

Familiedrama

Beide ouders hadden afgesproken dat de kinderen de betreffende zaterdag bij de vader zouden verblijven. De moeder is die ochtend naar de Cremerstraat gereden. Buren hebben gezien dat moeder een kinderstoeltje uit de auto naar binnen droeg. Rond half elf heeft een getuige gegil gehoord vanuit de bewuste woning. Iets later, om 10:47 uur, kwam de melding van de brand. Toen de brand was geblust, trof de brandweer de lichamen van de ouders en hun kinderen aan in de woning.

Onderzoeksresultaten

Uit nader onderzoek is gebleken dat de gezinsleden zijn overleden als gevolg van diverse steekverwondingen. Het OM gaat er nog steeds van uit dat de 32-jarige vader de twee kinderen en de vrouw van 32 om het leven bracht, om vervolgens zichzelf van het leven te beroven. Het scenario waarbij een eventuele derde de steekwonden aan het gezin heeft toegebracht wordt uitgesloten. Het onderzoek richt zich nu specifiek op de volgorde van de gebeurtenissen op zaterdag 22 september, om de tijdlijn compleet te krijgen.