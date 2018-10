Unilever niet naar Nederland

Door het verhuizen naar Nederland zou Unilever uit de Londense beursgraadmeter FTSE 100 verdwijnen. Aandeelhouders zouden dan hun aandelen automatisch verkopen wat tot een beursdaling zou kunnen leiden.

Het niet verhuizen van Unilever is ook een tegenvaller voor het kabinet. Door het afschaffen van de dividendbelasting wilde de regering bedrijven als Unilever naar Nederland lokken.

Reactie VNO-NCW

VNO-NCW betreurt het dat Unilever heeft moeten overgaan tot uitstel van de stemming in de aandeelhoudersvergadering over de vestiging van het hoofdkantoor volledig in Nederland. 'Het is erg jammer dat zo’n belangrijke beslissing in het vaarwater terecht is gekomen van de turbulente politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook tekenend voor wat de Brexit betekent: een hard gevecht om de vestiging van bedrijven. VNO-NCW vindt dat voor Nederland verbetering van het vestigingsklimaat topprioriteit moet zijn en blijven. Afschaffing van de dividendbelasting is daar onderdeel van en voor Nederland een blijvend goede beleidskeuze.'