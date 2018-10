FNV: Meer regio’s sluiten aan bij acties ambulancepersoneel

Hollands Midden, Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Friesland hebben zich al aangesloten bij de stiptheidsacties en regio Zuid-Limburg haakt ook aan vanaf woensdag 10 oktober. In totaal zijn nu 11 van de 24 veiligheidsregio’s in actie voor een betere cao met afspraken voor verlaging van de werkdruk en verbetering van de salarissen.

Op 24 september trapten ambulancemedewerkers van zeven verschillende regio’s af met de stiptheidsacties: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Drenthe, Brabant-Zuidoost en Noord-Holland-Noord. Tijdens de stiptheidsacties wordt strikt volgens de afspraken in de cao en wet- en regelgeving gewerkt en worden onnodige neventaken niet uitgevoerd. ‘Dit betekent onder andere dat er geen overwerk wordt verricht en dat ambulancemedewerkers zich aan de werk- en rusttijden houden door pauzes te claimen. Daarnaast wordt er geen onnodige administratie verricht en neemt men geen risico’s in de zorgverlening‘, zegt Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. De verwachting is dat de acties de komende dagen verder zullen uitbreiden. Ook worden werkonderbrekingen voorbereid.

Seifert: ‘Het is heel spijtig dat Ambulancezorg Nederland het zo ver laat komen, maar betere arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke werkomstandigheden zijn nu heel hard nodig in de ambulancezorg. Het houdt de sector aantrekkelijk voor de huidige en nieuwe collega’s, maar voorkomt ook vertrek van ambulancemedewerkers. Het is voor veel regio’s nu al lastig om de roosters rond te krijgen en daarmee om aan de paraatheid te voldoen. Het is zaak dat de werkgevers nu echt over de brug gaan komen en met FNV afspraken gaat maken. Niets doen is onverantwoord!’

Vakbond FNV Zorg & Welzijn is het landelijk actietraject gestart omdat werkgever Ambulancezorg Nederland (AZN) weigert om op de eisen in te gaan die de grootste vakbond stelt. Het ultimatum hierover verliep op 29 augustus.