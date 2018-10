12 jaar cel voor verkrachting en doden Nicole van den Hurk

Een 51-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor het verkrachten en doden van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven in 1995. In tegenstelling tot de rechtbank Oost-Brabant - die de man alleen voor verkrachting veroordeelde - vindt het hof wél wettig en overtuigend bewezen dat hij het meisje ook heeft gedood.

Verdwijning Nicole van den Hurk

Op 6 oktober 1995 in de vroege ochtend was Nicole van den Hurk op haar fiets onderweg naar haar bijbaan in Eindhoven. Daar kwam ze echter nooit aan. Anderhalve maand later werd haar lichaam, verstopt onder takken en ander snoeiafval, gevonden in een bos in Lierop. Er is destijds wel sporenonderzoek gedaan maar de dader werd niet gevonden.

DNA-match

Tijdens een overleg van het coldcaseteam eind 2012 kwamen enkele onopgeloste zedenzaken aan de orde, zo ook deze zaak. Verschillende zedendelinquenten en hun werkwijzen werden besproken. Een daarvan was deze verdachte. Hij was in 2001 veroordeeld voor verkrachting en in dat kader was er DNA-materiaal bij hem afgenomen. Pas in 2011 had men bruikbaar DNA kunnen afleiden uit het materiaal dat in 1995 in het lichaam en op de kleding van Nicole van den Hurk was gevonden. Het DNA-profiel van de verdachte bleek te matchen met dit DNA. Dat leidde tot zijn arrestatie in januari 2014.

Onbekend spoor

Op het lichaam van Nicole van den Hurk is ook een onbekend DNA-spoor gevonden. Dit was voor de rechtbank reden om de verdachte vrij te spreken van doodslag. Volgens de rechtbank kon niet worden uitgesloten dat deze onbekende Nicole van den Hurk zou hebben gedood. Het hof ziet dit anders. Volgens het hof gaat het om heel weinig materiaal waarvan niet bekend is van wie het is; en er zijn tal van oorzaken te bedenken waardoor dit spoor op het lichaam van het meisje is terechtgekomen. Dit spoor heeft daardoor geen bewijskracht. Het hof schuift de mogelijkheid van een andere persoon als dader daarom terzijde, en ziet ook verder geen aanwijzingen voor betrokkenheid van een ander. Daartegenover staan 3 sporen met celmateriaal van de verdachte die zijn aangetroffen in de intieme zone van Nicole van den Hurk, waar een hoge bewijskracht aan is toegekend.

Bewijs

In de intieme zone van het meisje is celmateriaal van de verdachte aangetroffen. Het hof gaat ervan uit dat sprake is geweest van onvrijwillig seksueel contact dat zij onder dwang moest ondergaan. Daarnaast zat er een (schaam)haar op de jas van het meisje, die aan verdachte kan worden toegeschreven. Haar lichaam is aangetroffen met diverse letsels. Volgens het hof heeft verdachte Nicole van den Hurk met geweld om het leven gebracht. Om ontdekking van de verkrachting en de doodslag te voorkomen, heeft hij het lichaam van meisje verborgen in het bos.

Onherstelbaar leed

Het hof rekent het de man zwaar aan dat hij een 15-jarig meisje met een heel leven voor zich, heeft gedwongen tot seks en haar vervolgens heeft gedood. Nicole van den Hurk moet de laatste momenten van haar leven onvoorstelbaar bang zijn geweest.

Aan de nabestaanden van het meisje is onherstelbaar leed toegebracht en dat geldt eens te meer nu zij in het ongewisse blijven over de laatste momenten van haar leven. Haar vader, stiefmoeder, broer en stiefzus hebben in hun slachtofferverklaringen op indringende en emotionele wijze hun immense verdriet laten zien. Het wegvallen van Nicole van den Hurk en de manier waarop dat is gebeurd, had én heeft nog steeds enorme impact op haar hele familie.

Strafbepaling

Een misdrijf zoals dit schokt de samenleving en zorgt voor gevoelens van angst en onveiligheid. De toestand waarin het lichaam van Nicole van den Hurk is gevonden, zorgt bij eenieder voor verbijstering. Het hof vindt dat hier sprake is van een bijzonder ernstige vorm van doodslag en komt tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar.

Geen tbs

Volgens deskundigen kampte de verdachte ten tijde van het delict zowel met een persoonlijkheidsstoornis als met verslavingsproblematiek. Het is alleen niet meer vast te stellen in hoeverre die van invloed zijn geweest op zijn handelen in 1995. Ook verder is niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor het opleggen van tbs. Het hof legt geen tbs op. De man werd in 2001 veroordeeld tot tbs voor een andere verkrachting en deze tbs is nog niet afgerond.