Celstraf en werkstraffen geëist tegen zeven verdachten van seksafpersing

De slachtoffers van de afpersingen en chantages waren mannen die via sekssites op internet contact zochten met een vrouw. Zij kwamen echter terecht op advertenties die door de verdachten werden beheerd.

Gedreigd

Het OM rekent het de vier verdachten van afpersing en chantage zwaar aan dat ze hun slachtoffers op een doortrapte en berekenende manier hebben afgeperst en gechanteerd met als enige doel daar zelf rijker van te worden. ”Als de slachtoffers geen geld over zouden maken, dan zouden familieleden en vrienden worden ingelicht over hun escapades op internet en over de seksueel getinte contacten met vrouwen. Een aantal slachtoffers is ook gedreigd met verspreiding van de door hen verstrekte naaktfoto’s”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Minderjarig

Tegen de oudste verdachte (24) uit Delft is een gevangenisstraf van 24 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij heeft volgens het OM een grote rol gespeeld bij advertenties en accounts op de sekssites die zijn gebruikt door de groep verdachten. Ook heeft hij een deel van het afgeperste geld op zijn bankrekening ontvangen. Bij het bepalen van de strafeis heeft het OM ook rekening gehouden met zijn leeftijd. Hij was ruim 22 jaar toen hij de feiten pleegde terwijl drie medeverdachten, die van dezelfde feiten worden verdacht, op dat moment minderjarig waren.

Seksadvertentie

Het onderzoek naar de zeven verdachten is in 2016 gestart toen een man aangifte deed van chantage. Met zijn telefoon had hij via sekssites contact proberen te maken met vrouwen. Via Whats App werd hij benaderd door een persoon die zich voordeed als pooier van de vrouw in de seksadvertentie waar hij de dag ervoor op gereageerd had. Deze dwong hem om 200 euro te betalen en dreigde hem wat aan te doen.

Telefoonnummers en IP-adressen

De politie deed onderzoek naar het telefoonnummer dat de vermeende pooier gebruikte. Het nummer bleek te worden genoemd in een melding van een man die zei te zijn afgeperst nadat hij via een website een escort wilde regelen. Bij de exploitant van de website heeft de politie de gegevens die bij het telefoonnummer horen opgevraagd. Dat leverde nieuwe telefoonnummers en IP-adressen op die leidden naar de 24-jarige verdachte en een op dat moment 16-jarige medeverdachte.

56 duizend euro

Uit nader onderzoek van de politie bleken 19 registraties in de systemen voor te komen van soortgelijke zaken waarbij vijf telefoonnummers en zes bankrekeningen in verschillende combinaties voorkwamen. Via deze rekeningnummers zijn de overige verdachten in beeld gekomen. Op de bankrekeningen zouden slachtoffers van de verdachten volgens het OM ruim 56 duizend euro hebben gestort. Een goot deel daarvan, 51 duizend euro, is in delen contant opgenomen. Tegen de verdachten is een ontnemingsvordering van in totaal ruim 55 duizend euro ingediend.