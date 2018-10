Jaap Eden ijsbaan enkele uren na opening al weer dicht vanwege warme weer

Het is vandaag, zaterdag, zo warm dat de ijslaag te veel smolt. Dit meldt de Telegraaf zaterdag. De machines die de ijsvloer bevroren moesten houden, draaiden de hele ochtend al op volle toeren, maar toch was er van de ijslaag die zaterdagochtend nog 1,9 centimeter was rond half één nog maar een centimeter over. En het schaatsen werd er ook niet veiliger op. De hoge temperatuur in combinatie met de aantrekkende wind maakt het te gevaarlijk, aldus directielid Joris Wouters van de Jaap Eden schaatsbaan. Tegen de krant zegt hij: 'De warme wind blaast als een föhn over het ijs, waardoor dat nog sneller smelt dan eerder op de dag. Dan kunnen gaten in het ijs ontstaan en wordt het te gevaarlijk om te rijden.'

Tegen drie uur ging de schaatsbaan weer dicht voor het publiek, dat op de openingsdag voor 20 cent het ijs op mocht. Wouters: 'Wie al rondjes maakt, mag nog even door, maar dat zal hooguit een half uur zijn, daarna kan het echt niet meer.' Wedstrijden die vanavond op de baan zouden worden verreden, zijn verschoven naar zondag.