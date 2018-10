ME grijpt in bij vechtende voetbalsupporters

Voor een café aan de Spiegelgracht in Amsterdam zijnzaterdagmiddag meerdere voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan.

De ME is daarvoor met meerdere busjes uitgerukt. BIj de vechtpartij raakten voor zover bekend twee mensen gewond. De politie heeft één persoon aangehouden en is nog op zoek naar meerdere verdachten. Daarom heeft een politiehelikopter een tijdje boven het centrum rondgecirkeld. Dit meldt NH Nieuws zaterdag

Zaterdagavond speelt het Nederlands Elftal in de Johanm Cruijff Arena tegen Duitsland. De politie wil niet zeggen wat de nationaliteit is van de rellende supporters is.