Ernstig verkeersongeval Putten met zeven gewonden

In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij een eenzijdig ernstig verkeersongeval op de N303, de Voorthuizerstraat, in het Gelderse Putten rond 05.20 uur zeven inzittenden van een personenauto gewond geraakt, waarvan vijf ernstig. Dit meldt de politie zondag.

Polen

'De auto kwam vanuit de richting Voorthuizen en reed tegen een boom', aldus de politie. De hulpverleningsdiensten politie, ambulancedienst en brandweer rukten massaal uit en ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Alle zeven personen, vier vrouwen en drie mannen, zijn afkomstig uit Polen.

Beknelling

Ten minste één persoon bleek bekneld te zitten in het voertuig en is door brandweerlieden bevrijd. In totaal zaten er zeven personen in het voertuig die allen gewond zijn geraakt, vijf ernstig en twee lichtgewond. De slachtoffers zijn met ambulances naar verschillende ziekenhuizen overgebracht, waaronder in Utrecht en Ede.

Politieonderzoek

De provincie zorgde voor een afzetting en Verkeersongevallenanalyse (VOA) deed ter plaatse technisch sporenonderzoek; vervolgens is het voertuig inbeslaggenomen voor verder onderzoek. Ook zijn enkele getuigen gehoord. De toedracht van het ongeval wordt nader onderzocht en bij de bestuurster is bloed afgenomen voor onderzoek naar rijden onder invloed.