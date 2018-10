Onderzoek onthult misstanden bij Iers rundvee

In de winter staan de dieren maandenlang op stal, meestal op harde betonnen roosters. Veel jonge kalfjes lijden pijn door onverdoofde castratie en onthoorning. Bij een bezoek aan dertien boerderijen troffen onderzoekers geregeld erg vervuilde en bomvolle stallen aan. “Iers rundvlees heeft een diervriendelijk imago van grazende runderen op groene weides. Maar dat is in de zomer. In de winter kunnen die dieren echt een rotleven hebben,” aldus Valeska Hovener van Wakker Dier.

Lage welzijnseisen in Ierland

De wettelijke welzijnseisen voor het houden van Ierse runderen zijn laag. Jonge kalfjes mogen zonder verdoving worden onthoornd en de jonge stiertjes onverdoofd gecastreerd. In de winter leven de dieren vier tot vijf maanden in stallen, en dat kan onder slechte omstandigheden zijn. Er zijn maar beperkte regels over de minimale leefruimte voor een dier, ook een zachte plek om te liggen is niet verplicht. De runderen staan vaak langdurig op harde betonnen roostervloeren, het meest voorkomende type vloer in de Ierse rundveesector.

Bord Bia

Negentig procent van het Ierse rundvlees dat in Nederland verkocht wordt, valt onder het SBLAS-keurmerk, verbonden aan de Ierse staatsorganisatie Bord Bia. De bovenwettelijke welzijnseisen van dit keurmerk stellen weinig voor. Het keurmerk voldoet bij lange na niet aan de welzijnseisen van één ster Beter Leven van de Dierenbescherming. Eerder had een deel van het Ierse rundvlees één Beter Leven-ster met als voorwaarde dat onder meer onverdoofd castreren en roostervloeren in stallen verboden zouden worden. De Ierse sector maakte dit niet waar en de ster werd in 2013 afgenomen.

Het undercover onderzoek

Omdat Iers rundvlees veel in Nederland verkocht wordt, heeft Wakker Dier het stalleven van deze runderen ter plaatse onderzocht. In de winter van 2017 en 2018 bezocht een undercover onderzoeksteam dertien Ierse rundveehouderijen. De selecte steekproef is gehouden onder boerderijen met betonnen roostervloeren in twee regio’s waar veel runderen worden gehouden. Alle dertien boeren gaven toestemming om (onder begeleiding) de stallen te betreden en foto’s te maken. Zes boeren gaven aan het SBLAS-keurmerk te dragen.

Kale plekken en vieze vloeren

Bijna alle bezochte stallen waren bevuild, soms in sterke mate. Dit vergroot de kans op klauwinfecties en kreupelheid. Soms stonden de dieren zelfs tot over hun hoeven in de mest. Op alle boerderijen waren runderen te zien met kale plekken, waarschijnlijk een gevolg van aangekoekte mest of een infectie. Acht van de dertien bezochte stallen waren bomvol. In één geval was sprake van sterk vermagerde runderen en had een dier zichtbare verwondingen. Eén veehouder gaf aan zijn dieren het hele jaar door binnen te houden.

Kiloknallervlees

Nederland importeert voor miljoenen euro’s aan Iers rundvlees en staat in de top vijf van exportlanden. Het vlees is in veel supermarkten te koop. Wakker Dier vraagt supermarkten om te stoppen met dit kiloknallervlees. Ook Iers rundvlees moet volgens de organisatie minimaal voldoen aan de eisen van één ster Beter Leven van de Dierenbescherming.