Drukke spits door begin herfstvakantie

De eerste files ontstaan vrijdag al rond 13.00 uur. Vooral naar de toeristische gebieden in het midden en zuiden van het land zijn veel vakantiegangers onderweg. De grootste knelpunten zijn de A1 Apeldoorn – Hengelo, A12 Utrecht – Arnhem, A28 Utrecht – Zwolle en de A50 Apeldoorn – Arnhem – Eindhoven. Na 19.00 uur zijn de files opgelost.

Ook luchthaven Schiphol rekent vrijdag op een piekdag vanwege het grote aantal vertrekkende vakantiegangers. Reizigers kunnen volle vertrekhallen verwachten met lange wachttijden voor de check-in balies en paspoortcontrole.

De ANWB raadt Nederlandse automobilisten die naar Brussel gaan aan om de auto vooraf te registreren op de speciale website van het Gewest Brussel. Wie namelijk zonder deze registratie in de Belgische hoofdstad een lage-emissiezone (LEZ) binnenrijdt riskeert een boete van € 150. Dit is ongeacht of de auto aan de voorwaarden voldoet of niet.

Evenementen:

Amsterdam Dance Event, van woensdag 17 tot zondag 21 oktober.

Lego World in de Jaarbeurs Utrecht, van donderdag 18 oktober tot donderdag 25 oktober.

Marathon van Amsterdam, op zondag 21 oktober.

Familiedagen in de Evenementenhal Gorinchem, van dinsdag 23 tot vrijdag 26 oktober.

Wegafsluitingen:

A17 Roosendaal -> Dordrecht tussen knp. De Stok en knp. Noordhoek. Van vrijdag 19 oktober 21.00 uur tot maandag 22 oktober 05.00 uur.

A27 Utrecht -> Almere tussen knp. Rijnsweerd en Bilthoven. Van vrijdag 19 oktober 21.00 uur tot maandag 22 oktober 05.00 uur.

A65 Tilburg <-> ’s-Hertogenbosch bij Vught. Van vrijdag 19 oktober 21.00 uur tot zondag 21 oktober om 05.00 uur.