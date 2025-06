OM eist 221 miljoen euro aan crimineel vermogen van Jos Leijdekkers

Ruim 221 miljoen euro aan crimineel vermogen. Het Openbaar Ministerie (OM) eist miljoenen van de voortvluchtige Jos Leijdekkers. 'Het bedrag is onder meer gebaseerd op uitgaven rondom veertien drugstransporten van in totaal 14 duizend kilo cocaïne, in nog geen jaar tijd. Voor zes van deze transporten, een gewapende overval in Finland en het opdrachtgeven voor een liquidatie werd hij vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar cel', aldus het OM die maandag bij de rechtbank Rotterdam aankondigde dat het van plan is om dit criminele vermogen van hem terug te halen.

Voortvluchtig

De 33-jarige Leijdekkers is al geruime tijd voortvluchtig en wordt nationaal en internationaal gezocht. Daarom noemt het OM zijn naam voluit. 'Hij wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. In de ontnemingszaak zijn, naast de zes transporten uit het vonnis, ook nog acht andere transporten met betrokkenheid van Leijdekkers opgenomen. Dit zijn partijen die in tussen december 2019 en augustus 2020 in beslag zijn genomen in Rotterdam, Antwerpen, Frankrijk, de Dominicaanse Republiek, Brazilië en Uruguay', aldus het OM.

Duizelingwekkende bedragen

In de Rotterdamse rechtszaal schetsten de officieren van justitie van het Landelijk Parket de uitgaven van Leijdekkers, waarin duizelingwekkende bedragen voor de aankoop van cocaïne, het transport en de betaling van allerhande diensten de revue passeerden. Om tot de berekening van het zogeheten ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ te komen zijn alle kostenposten in kaart gebracht. Zo is berekend wat de uitgave per transport is geweest voor Leijdekkers, gebaseerd op de destijds geldende groothandelsprijzen van de drugs. In nog geen jaar tijd komt dat voor deze veertien transporten uit op 114 miljoen euro.

'Fors bedrag'

Een bedrag van ruim € 114.000.000,- is, eerlijk is eerlijk, een fors bedrag. Voor de meeste mensen niet te bevatten dat dit bedrag in een jaar tijd door één persoon in partijen cocaïne kan worden geïnvesteerd. Het is eigenlijk gewoon een bedrag van een omvang die alleen in het bedrijfsleven voorkomt. Maar dat is ook precies wat de internationale cocaïnehandel is, namelijk ‘big business’ waarin exorbitante bedragen rondgaan, met als belangrijke verschil dat het nu gaat om een strafbaar en schadelijk product waarmee de criminele winsten worden verdiend. En omdat die winsten een criminele herkomst hebben ontnemen wij die.

'Uitgegaan van een eerlijke verdeling'

Toch benoemen de officieren ook dat het bedrag aan de lage kant is, in het voordeel van Leijdekkers. Zo is bij de berekening uitgegaan van een eerlijke verdeling tussen de verschillende deelnemers aan de transporten, die met elkaar overlegden in versleutelde appgroepen. Het ligt voor de hand dat Leijdekkers als organisator een groter winstaandeel zou hebben geclaimd. Het genoemde bedrag spitst zich daarnaast toe op een reeks transporten in een specifieke periode, die slecht een klein deel van de vermoedelijke totale handel vormen.

Aankoop 975 kilo goud

De beschikbare informatie over het persoonlijke uitgavenpatroon van Leijdekkers licht daarover een tipje van de sluier op. Zo komt in versleutelde communicatie naar voren dat Leijdekkers honderden kilo’s goud koopt. Zo informeert hij wat de kiloprijs van Zwitsers goud is, als hij 1000 kilo koopt. En hij laat vervolgens weten dat hij deze hoeveelheid voor 1000 euro onder de marktprijs heeft gekocht. Er wordt een foto meegestuurd van 4 bakken met daarin elk 25 goudkleurige baren. Uit andere chats, met onderwerp namen als ‘Drop off 9,5 million euro’ en ‘Gold’ wordt druk geconverseerd over de hoeveelheid goud die geleverd is, of nog moet worden, en waar het heen moet. In totaal heeft Leijdekkers 975 kilo goud aangekocht ten bedrage van € 47.033.062,- over de periode van nog geen half jaar tijd.

Peperdure ‘klokjes’

Daarnaast is er zicht op de aankoop van vastgoed, zoals een hotel in Turkije of appartementen in Dubai. Aangezien er geen legale inkomsten van Leijdekkers bekend zijn, is aannemelijk te veronderstellen dat zijn rekeningen met contanten gevoed zijn. En dan zijn er nog luxegoederen die hoogstwaarschijnlijk cadeau zijn gedaan aan familieleden, zoals twee Bentleys, designertassen, sieraden en horloges. Zo komen er ‘klokjes’ van Rolex, Richard Mille, Patek Philippe en Audemars Piguet voorbij, de duurste horlogemerken ter wereld.

Eerste stap

In totaal komt het OM tot de conclusie dat het wederrechtelijk verkregen vermogen 221.675.808,- bedraagt. Dit is dus het vermogen dat geen legale herkomst heeft. Het totaal aan uitgaven voor de cocaïnehandel kan vastgesteld worden op tenminste € € 114.224.813,-. 'Met deze ontnemingszaak is geen einde gekomen aan het financiële onderzoek, maar is juist een begin gemaakt met de financiële kant van de zaak. Het is belangrijk om vast te stellen hoeveel een verdachte c.q. veroordeelde heeft verdiend met zijn strafbare feiten, maar dat alleen heeft geen invloed op het aantasten van zijn criminele vermogen. Dit is dan ook slechts een eerste stap in de richting van het achterhalen van het vermogen van Leijdekkers. Dat achterhalen van het vermogen is vanzelfsprekend geen eenvoudig proces, maar de eerste aanwijzingen blijken al uit het dossier en er is sprake van toenemend inzicht op dat gebied en ook een toenemende bereidheid van andere landen om aan dat proces mee te werken', aldus de officieren van justitie.