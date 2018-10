Weer minder wanbetalers zorgverzekering

Eind 2017 hadden bijna 230 duizend personen van 18 jaar of ouder zeker 6 maanden geen zorgverzekeringspremie betaald, dit is 1,7 procent. Dit percentage bereikte in 2014 een piek van 2,2 en is daarna gedaald. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt, moet onder de Zorgverzekeringswet verplicht een basisverzekering afsluiten. Wie de premie niet voldoet, is een wanbetaler.

De dalende trend bij de wanbetalers vanaf 2015 valt samen met aangepaste wetgeving, waardoor personen sneller kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling.

Meeste wanbetalers mannen van 25 tot 40 jaar

Mannen staan vaker als wanbetaler te boek dan vrouwen, 2,1 procent tegen 1,3 procent. Mannen van 30 tot 35 jaar hebben met 3,5 procent in 2017 het vaakst een betalingsachterstand op hun basisverzekering, gevolgd door mannen van 35 tot 40 jaar en van 25 tot 30 jaar. Ook bij de vrouwen komen wanbetalers in deze leeftijdsgroepen het meeste voor.

Meer wanbetalers onder mensen met migratieachtergrond

Van de mensen met een migratieachtergrond is 3,6 procent wanbetaler, tegen 1,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond. Het percentage wanbetalers is het hoogst bij mensen met een achtergrond in de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba, gevolgd door mensen met een Surinaamse, Marokkaanse en Turkse achtergrond.